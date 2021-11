Ngjarja u raportua në atë kohë nga mediat ndërkombëtare ndodhi në portin Lagos. Anija “Stevia” me pronar Nikolin Gjergjin, ishte e ngarkuar me gips, pluhur dhe hekur që ishte nisur nga lindja e mesme drejt europës për llogari të kompanisë “Envi and E.E.”.

Mjeti lundrues ishte blerë nga Nikolin Gjergji në Bullgari pranverën e vitit 2020, ndërsa anija mbante flamurin Kamerunit dhe rezulton e regjistruar në këtë shtet ku kishte ndaluar të blinte edhe ngarkesa me destinacion Portin e Lagos.

9 pengje dy prej të cilëve nga Shqipëria u raportuan se ishin marrë nga një sulm i piratëve 52 kilometra l;arg brigjeve të Nigerisë. Babë e bir janë origjinë nga një fshat i thellë i Shkodrës, me emrin Shllak që jetojnë prej 20 vitesh në Tiranë.

Burime bëjnë me dije se piratët kërkojnë para për lirimin e pengjeve por që Shqipëria nuk ndërhyn dot pasi gjithçka varet nga Kameruni dhe Bullgaria ku ishte blerë mjeti. Zona e Gjirit të Guinesë në Afrikë, është rajoni më aktiv ekonomik dhe i pasur me naftë. Kjo është edhe një nga arsyet pse aktiviteti i piratëve në rajon është rritur vitet e fundit.

