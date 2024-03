Vendet e Ballkanit Perëndimor janë pjesë e pandashme e Evropës dhe integrimi i tyre në Bashkimin Evropian (BE) është një “domosdoshmëri gjeopolitike në sfondin e imperializmit brutal rus”. Ky është mesazhi i ministres së Jashtme gjermane Annalena Baerbockgjatë vizitës këtë të martë dhe të mërkurë (4 dhe 5. mars) në Mal të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinë (B-H). “Ne nuk mund t’i lejojmë vetes të kemi zona gri askund në Evropë dhe ne duhet të bëjmë gjithçka së bashku për të pamundësuar që Rusia të përdorë këto zona për politikën e saj të destabilizimit, disinformimit dhe infiltrimit”, tha Annalena Baerbock. Ajo theksoi se kjo nënkupton mbështetjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor në forcimin e institucioneve demokratike dhe ofrimin e një perspektive më të mirë ekonomike. “Vetëm së bashku do të kemi sukses në krijimin e një themeli të fortë për paqen, lirinë dhe sigurinë në Evropë”, tha Baerbock, duke theksuar se drejtimet e ardhshme duhet të përcaktohen duke vendosur “më shumë karrige” në BE. “Duke pasur parasysh zgjedhjet lokale të tetorit, është thelbësore që reforma e Ligjit Zgjedhor me paketën e integritetit të procesit zgjedhor të përfundojë tani,” theksoi Baerbock, duke shtuar se zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë themeli i një shoqërie demokratike.

Mali i Zi dhe Bosnjë-Hercegovina në fokus të BE-së

Shefja e diplomacisë gjermane vuri në dukje se Mali i Zi ka qenë prej vitesh aleat i Republikës Federale të Gjermanisë në NATO. “Në procesin e anëtarësimit në BE, Mali i Zi vendosi një agjendë ambicioze për vete dhe tani po e ndjek me vendosmëri atë. Ne duam ta përdorim këtë moment të ri së bashku dhe ta shoqërojmë Malin e Zi në rrugën e tij drejt BE-së si një partner i ngushtë dhe mik i mirë”, tha Baerbock. Ajo theksoi se B-H është në një udhëkryq në procesin e pranimit në BE. “Vitin e kaluar, Këshilli Evropian vendosi të hapë negociatat e pranimit sapo të përmbushen kriteret.” Sipas saj, reformat e nevojshme përfshijnë miratimin e ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të cilin B-H e bëri në mes të shkurtit.

„Fantazitë për shkëputjen” ngadalësojnë rrugën

“Ne jemi kundër të gjithë atyre që, me fantazitë e tyre për shkëputje, vendosin pengesa në rrugën e B-H drejt BE-së dhe venë në pikëpyetje vlerat evropiane,” tha ministrja gjermane. Ajo foli në takime të ndara me përfaqësuesin e lartë në Sarajevë. të martën (4 mars) Christian Schmidt dhe anëtarët e Presidencës së B-H, por pas këtyre takimeve nuk pati asnjë njoftim për shtyp. Kreu i OHR (Zyra e Përfaqësuesit të Lartë) Christian Schmidt vizitoi më parë qytetin turk të Antalias, ku tha në një forum diplomatik se “BiH duhet të përdorë mundësinë për të hapur negociatat me BE”. Kjo është me rëndësi thelbësore jo vetëm për progresin ekonomik dhe social të Bosnjë-Hercegovinës, por edhe për forcimin e stabilitetit dhe prosperitetit në vend dhe rajon.

Dodik: Vizita është e kotë

Presidenti i entitetit boshnjak Republika Srpska (RS), Milorad Dodik, nga ana tjetër, e nënvleftëson vizitën e ministres së Jashtme gjermane Annalene Baerbock në Sarajevë. Kjo vizitë është “e lodhëshme dhe e pakuptimtë”, pohon Dodik. Duke përdorur një gjuhë jodiplomatike, Presidenti i RS tha se Baerbock “do të shprehë zhgënjimet e saj” në B-H dhe tha se “Gjermania e ka pushtuar B-H me politikën e saj”. Dodik kritikoi ministren gjermane për mbështetjen e përfaqësuesit të lartë Christian Schmidt.

“Annalena Baerbock vjen në B-H për të shfryrë zhgënjimet e saj për shkëputjen, për të folur për reformat dhe sundimin e ligjit, dhe më pas na dërgon dhe mbështet Schmidtin e rremë dhe kështu tregon se ne kemi sundimin e ligjit këtu”, tha Dodik. Presidenti i RS tha të martën (05.03) se ata “nuk kanë plane për shkëputje”, gjë që bie ndesh me deklaratat e tij të mëparshme se RS “ka një plan për shkëputje” në rast se Christian Schmidt shpall ligjin mbi pronën shtetërore në nivel B-H.

“Nëse ndonjëherë do të ketë një vendim për pavarësinë (e RS), ai do të jetë rezultat i veprimeve të përfaqësuesit të lartë të rremë Schmidt, i cili po përpiqet të rrëzojë RS dhe që mbështetet nga Baerbock,” tha ai. “Ajo (Annalene Baerbock) është sot në B-H dhe në mënyrë të rreme paraqet veten si dikush që po ndihmon. Por në thelb dëshiron të marrë pikë për vendimin e marrë tashmë për t’i dhënë B-H statusin e negociatave pa një datë fillimi,” tha Dodik, duke theksuar se hapja e engociatave pa caktuar një datë “nuk do të thotë asgjë”.

Mbështetje nga Austria dhe Italia

Ministri italian i Punëve të Jashtme Antonio Tajani dhe ministri austriak për Çështjet Evropiane Alexander Schallenberg vizituan Sarajevën të martën (05.03). Ata, gjatë bisedës me zyrtrët e B-H, dërguan mesazhe të forta mbështetjeje për B-H në rrugën e saj evropiane. Ministri Tajani kujtoi, se Italia “ka qenë gjithmonë një mbështetëse e fortë e B-H në BE”, ndërsa shefi i diplomacisë austriake Schallenberg theksoi, se qytetarët e B-H “kanë pritur shumë” dhe se ata meritojnë një të ardhme të begatë në BE. Anëtarët e presidencës së B-H falënderuan ministrat e Austrisë dhe Italisë për mbështetjen e “fortë” dhe mobilizimin e mbështetjes nga anëtarët e BE për fillimin e negociatave të pranimit B-H në BE.

“Vizitat e zyrtarëve nga Gjermania, Austria dhe Italia në B-H nuk janë një grumbullim idesh politike, siç pretendon Milorad Dodik, por një shenjë e mbështetjes konkrete për këtë vend në rrugën e tij evropiane,” thotë Tanja Topiq, një shkencëtare politike nga Banja Luka. Ajo beson se zyrtarët evropianë “janë gati”, megjithëse akoma nuk janë përmbushur të gjitha kushtet, të miratojnë fillimin e negociatave të pranimit.

e Interesit.