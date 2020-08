“Arrest me burg” ka dhënë gjykata e shkallës së parë për shtetasin Indrit Bajraktari i cili ishte bashkë me shtetasen Enisa Doda që humbi jetën në plazhin e Velipojës pasi ndodheshin në një motoskaf uji. 25 vjeçari Bajraktari është i dyshuar për veprat penale “Vrasje nga Pakujdesia” dhe “Veprime që Pengojnë Zbulimin e Vërtetës”. Në sallën e gjyqit shtetasi Indrit Bajraktari deklaroi se teksa ka qenë bashkë me 17 vjeçaren Enisa Doda në një motoskaf uji, papritur janë rrëzuar të dy bashkë dhe aty më pas nuk mend mend asgjë sepse për disa çaste ka humbur ndjenjat ndërsa deklaron se fillimisht nuk ka treguar për vajzën sepse ka patur frikë dhe ka qenë i traumatizuar.

“Kam shkuar në Velipojë dhe jam takuar me Enisa Dodën sepse kemi njohje familjare. Motra e saj është në Angli ku jetoj edhe unë. Kemi hipur në një motoskaf uji që e kemi marrë për 30 minuta. Ende pa përfunduar për rreth 10 minuta kemi ecur me shpejtësi me motoskafin dhe për një moment jemi përplasur me dallgët në det. Aty aksidentalisht jemi rrëzuar të dy në ujë ndërsa nuk kishim jelekët mbrojtës. Unë për disa çaste kam humbur ndjenjat dhe pasi jam përmendur kam nisur të notoj. Unë nuk e dija se çfarë ka ndodhur me vajzën, nëse ka notuar drejt bregut apo nëse e ka marrë dikush. Mendova se mund të kishte dalë. Kam nisur të notoj dhe për një moment më është afruar një çift me një motoskaf tjetër dhe më thanë se do lajmërojnte pronarin e motoskafit që të vinin të më merrnin sepse s’kishte vend sepse ishin dy vetë ata tek motoskafi i tyre. Erdhi pronari dhe më mori në motoskaf dhe kemi dalë. Më ka pyetur për vajzën dhe i kam thënë se e kam nxjerr në breg dhe se e ka marrë xhaxhai nga frika. Nuk dija ç’të thoja pasi kisha frikë. Pasi jemi rrëzuar të dy në ujë nuk e kam patur idenë aspak se çfarë ka ndodhur. Nuk e di se si ka përfunduar çelësi i motoskafit në flokët e vajzës sepse kemi rënë të dy. Unë e dija se vajza ishte 18 vjeçe dhe kam dalë duke qenë se njihem me motrën e saj. Unë jam i martuar dhe pres një fëmijë në Angli”, ka deklaruar shtetasi Indrit Bajraktari në sallën e gjyqit.

Avokati mbrojtës Bledar Shanaj kërkoi masën e sigurisë “Arrest Shtëpie” për Indrit Bajraktarin duke pretenduar se ngjarja ku humbi jetën 17 vjeçarja Enisa Doda është plotësisht aksidentale dhe se Indrit Bajraktari i cili ka qenë duke i dhënë motoskafit ka rrezikuar edhe vetë jetën e tij. Prokuroria nga ana e saj kërkoi masën e sigurisë “arrest me burg”. Në fund gjyqtarja Luveda Dardha pasi dëgjoi palët vendosi që ta lërë në paraburgim 25 vjeçarin Indrit Bajraktari. 17 vjeçarja Enisa Doda nuk ka shenja dhune sipas ekspertizës mjeko-ligjore dhe ka humbur jetën vetëm nga mbytja ndërsa çelësi i motoskafit që është sekuestruar u gjet i ngatërruar në flokët e saj.