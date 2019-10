Vllaznia në basketboll për meshkuj nëse do të kishte shënuar në sekondat e fundit do të kishte marrë fitoren e parë në Balkan League. Kuqeblutë ashtu si fituan në kampionat në sekondat e fundit kësaj radhe në të njëjtën mënyrë humbën përballë ekipit të Malit të Zi Ibar Rozhaje në ndeshjen e parë të Balkan League të këtij sezoni e luajtur në pallatin e sportit “Qazim Dervishi”.

Të gjithë dolën të dëshpëruar nga kjo përballje përveç ekipit kundërshtar që u largua me një fitore të rëndësishme në shifrat 65-64. Në një atmosferë të ndezur teksa tifozet edhe këtë radhë mbushën shkallët e pallatit të sportit nisi ndeshja mes Vllaznisë dhe malazezëve të Ibar Rozhajë.

Miqtë e nisin më mirë ndeshjen ndërsa trajneri Gospodinov aktivizon në pesëshen e parë katër amerikanët dhe kapitenin Shestani. Vllaznia nuk ka tempin e duhur në periodën e parë ndërsa Ibar është më e saktë duke arritur të fitojë 13-11 periodën e parë. Kur pritet një rikthim i Vllaznisë në periodën e dytë shkodranet sërish nuk bëjnë mirë. Sulmi është i ngadaltë dhe miqtë bllokojnë shpejt aksionet ndërsa tregohen edhe më të saktë në lojen sulmuese.

Perioda e dytë mbyllet sërish me fitoren e malazezëve, këtë radhë 22-17 dhe gjysma e parë e lojës përfundon 28-35. Në periodën e tretë tek Vllaznia nuk ka shumë qetësi. Në disa ndërrime lojtarët shihen të acaruar me trajnerin Gospodinov. Miqtë vazhdojnë që të rezistojnë ndërsa Vllaznia rritet disi në lojën e saj duke treguar më shumë agresivitet dhe ritëm.

Rezultati flet për Ibar edhe në periodën e tretë por këtë radhë fitojne me vetëm 2 pike diferencë 21-19. Perioda e fundit dominihet nga Vllaznia e cila ngushton diferencën. Tifozët janë në festë duke pritur fitoren në sekondat e fundit sepse Ibar ishte vetëm një pikë me shumë dhe aksioni i fundit ishte ne duart e Vllaznisë.

Perine tenton një gjuajtje për tre pikë edhe pse kuqebluve do i mjaftonte një gjuajtje edhe për dy pikë por topi nuk përfundon brenda unazës së koshit duke bërë që rezultati perfundimtar të mbyllet 65-64 për miqtë malazez te Ibar Rozhajës dhe Vllaznia ta humb këtë ndeshje. Trajneri i kuqebluve Gospodinov tha se skuadra e tij nuk e meritoi fitoren

“Po humbëm sepse nuk luajtëm mirë në kapjen e topave. Megjithatë më vjen keq që nuk fituan sepse ishim shumë afër dhe e kishim shansin me aksionin e fundit. Unë e di që Vllaznia nuk ka fituar asnjë ndeshje edhe më përpara ne Balkan League dhe kisha shumë dëshirë që t’ia bëjë dhuratë tifozëve tanë të mrekullueshëm që edhe kësaj here erdhën dhe na mbështetën dhe nuk u kursyen duke qenë lojtari i 6-të për ne.

Tifozët na dhanë kurajo, na nxitën dhe na quan shumë afër fitores dhe ishin të papërmbajtshëm, një atmosferë e jashtëzakonshme. Megjithatë përfundimisht ajo që dua të them pas kësaj ndeshje është që nuk e merituam ta fitonim ndeshjen sepse lojtarët e mi nuk luajtën mirë dhe kanë shumë për të përmirësuar.

Në aksionin e fundit unë i thashë për një mënyrë tjetër të aksionit por nuk u realizua dhe kështu nuk shënuam duke e humbur ndeshjen. Do kemi ndeshje të tjera në Balkan Legague dhe deri atëherë duhet të punojmë shumë.

Sa për lojtarët që bënë disa reagime jo të duhura gjatë zëvendësimeve besoj që do e diskutojmë me drejtuesit sepse nuk është normale dhe do gjejmë një zgjidhje. Ata mund të ma thonë mua çfarë kanë ose drejtuesve por jo të sillen ashtu dhe them se do ta zgjidhim”.

Vllaznia pas kësaj humbje në Balkan League do t’i rikthehet ndeshjeve të kampionatit aty ku është e fokusuar edhe më shumë sepse objektivat janë të mëdha për fitimin e titullit kampion edhe pse është një mision aspak i lehtë.