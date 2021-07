Kreu i Grupit Parlamentar të PS, Taulant Balla, ka zhvilluar sot një takim me zv/kryeministrin shqiptar të Malit të Zi, Dritan Abazoviç.

Mesazhi i Ballës:

Kënaqësi të ritakohem me kolegun tim të kahershëm, tashmë zv.kryeministrin shqiptar të Malit të Zi, Dritan Abazoviç, me të cilin diskutuam shumë çështje të bashkëpunimit 🇦🇱🤝🇲🇪

E sigurova zv. kryeministrin Abazoviç se me fillimin e legjislaturës së re parlamentare në shtator, duhet të rrisim dhe forcojmë më tej bashkëpunimin midis institucioneve tona si dhe shkëmbimin e eksperiencave.

Në këtë takim tejet miqësor diskutuam gjithashtu edhe për çështje me rëndësi për të dy vendet tona mike, si rrugëtimin në familjen europiane🇪🇺 dhe rritjen e bashkëpunimit të ndërsjelltë në drejtim të rritjes së aftësisë së institucioneve tona për të përthithur fondet e BE-së. 🇦🇱🇪🇺🇲🇪

Vëmendje të veçantë në takim i’u kushtua edhe projekteve infrastrukturore me interes të ndërsjelltë si Korridori Blu që lidh gjithë bregdetin e Kroacisë, Malit të Zi, Shqipërisë dhe që përfundon në Igumenicë apo dhe projekte të tjera të ngjashme me interes për zhvillimin e mëtejshëm ekonomik dhe të turizmit.

Në përfundim të takimit së bashku me zv. kryeministrin Abazoviç u dakordësuam mbi rolin pozitiv që marrëdhëniet midis vendeve tona kanë në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajonin e Ballkanit Perëndimor.