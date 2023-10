Banka Botërore në raportin për Kosovën konstaton se gjatë vitit 2022, popullsia në moshë pune u tkurr shkaku i migrimit. Gjetjet e raportit për peizazhin ekonomik dhe social të Kosovës shpërfaqin një panoramë me shumë nuanca, me papunësinë, vështirësitë e biznesve dhe migracionin të theksuara si probleme kryesore. Sipas raportit, dinamizmi i kufizuar i fortë dhe qasja në financa pengojnë zhvillimin e sektorit privat dhe krijimin e vendeve të punës. Gjithashtu në këtë raport potencohet se pavarësisht progresit të qëndrueshëm ekonomik që nga pavarësia, mbetet një hendek i madh në të ardhura ndërmjet Kosovës dhe një shteti mesatar anëtar të Bashkimit Evropian.

“Pavarësisht progresit të qëndrueshëm ekonomik që nga pavarësia, mbetet një hendek i madh në të ardhura ndërmjet Kosovës dhe një shteti mesatar anëtar të Bashkimit Evropian. Dinamizmi i kufizuar i fortë dhe qasja në financa pengojnë zhvillimin e sektorit privat dhe krijimin e vendeve të punës. Modeli i zhvillimit të vendit mbështetet në remitancat për përdorimin e karburantit, por kohët e fundit është zhvendosur drejt rritjes më të drejtuar nga eksporti. Investimet janë kryesisht të fokusuara në ndërtim me kontribute të kufizuara në rritje. Rezultatet e kapitalit njerëzor ngecin në vendet e tjera dhe tregu i punës vazhdon të përballet me sfida të rënda. Vetëm një në tre kosovarë është i punësuar, 61.4 për qind klasifikohen si joaktivë, dhe hendeqet gjinore vazhdojnë. Në vitin 2022, popullsia në moshë pune u tkurr, me gjasë për shkak të migrimit”, thuhet në raportin e Bankës Botërore për Kosovën.

Raporti i BB-së përmend se Bruto Produkti Vendor për gjysmën e parë të vitit 2023 arriti 2.9 për qind.

“Rritja e PBB-së arriti në 2.9 për qind në gjysmën e parë të vitit 2023, e nxitur kryesisht nga një ecuri e fortë e eksporteve (9.8 për qind, nga viti në vit). Konsumi privat dhe formimi i kapitalit bruto me përkatësisht 2.4 dhe 1.6 për qind (nga viti në vit) shënuan një kontribut më të moderuar në rritje. Në frontin e prodhimit, shërbimet dhe bujqësia ishin kontribuesit kryesorë në rritjen e PBB-së në gjysmën e parë. Pasi arriti kulmin e tij të vitit 2023 në muajin janar, inflacioni i konsumatorit ishte në një prirje rënëse deri në muajin korrik 2023 (2.4 për qind nga viti në vit) dhe pësoi një rritje të lehtë në muajin gusht 2023 (3.2 për qind nga viti në vit)”, thuhet në raport.

Sipas Bankës Botërore, formalizimi i tregut të punës është në rritje të vazhdueshme, e dukshme në rritjen prej 2.3 për qind në punësimin formal midis korrikut 2022 dhe korrikut 2023. Po ashtu numri i punëkërkuesve të regjistruar u ul me 53 për qind midis korrikut 2022 dhe 2023. Në raport thuhet po ashtu se borxhi publik dhe i garantuar publikisht (PPG) u ul në 17.3 për qind në muajin qershor 2023, nga afër 20 për qind në 2022. Pavarësisht presioneve të vazhdueshme inflacioniste, rritja e PBB-së pritet të arrijë në 3.2 për qind në vitin 2023, e nxitur nga ecuria pozitive e eksporteve dhe konsumi privat.