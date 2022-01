Banorët e Postribës, pjesë e bashkisë Shkodër kanë bërë një tjetër protestë lidhur me ujin e pijshëm teksa pretendojnë se u shkon i ndotur dhe për këtë fajësojnë një gurore në fshatin Rrasek. Këtë radhë protesta u zhvendos tek drejtoria e ujësjellës kanalizime në Shkodër.

Administratori, imami i Dragoçit dhe disa banorë të tjerë zhvilluan një takim me drejtorin e ujësjellësit Mark Molla duke marrë premtimit se në pranverë do të bëhet një investim për ndarjen e ujit të përroit me atë të burimit. Përveç kësaj banorët i bëjnë thirrje ministrisë së energjitikës që të largojë guroren nga ai vend ose do ti drejtohen SPAK dhe deri në Strasburg.

Drejtori i ujësjellësit në Shkodër Mark Molla tha se është gjetur zgjidhja me banorët me investimin që do të bëhet në muajt e pranverës.

Pak ditë më parë banorët e Postribës zhvilluan një tjetër protestë në qendër të njësisë ndërsa tashmë në rast se në pranverën e këtij viti situata me ujin e pijshëm nuk merr një zgjidhje atëherë ata thonë se protestat do të përshkallëzohen.