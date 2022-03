POSTIMI PLOTË

Me banorët në Njësinë Administrative Gur i Zi, ku u takova me banorë të kësaj zone, me të cilët biseduam për problemet me të cilat përballen çdo ditë.

Banorët e kësaj njësie janë më të diskriminuarit nga qeverisja vendore.

Shumë investime në infrastrukturë janë përfshirë në buxhet por asnjëra nga këto nuk është zbatuar.

Ata kërkojnë infrastrukturë në bujqësi, rrugë dhe ndriçim, probleme që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme.

Duhet të punohet menjëherë në këtë drejtim në mënyrë që banorët të kenë një jetë më të mirë, dhe të mos të mbeten pas si pasojë e konjukturave politike.

Në 6 Mars #Voto1

#Voto_MajlindaAngoni

#ShkodraEArdhmjaJonë ☀️🌹

#SkaKohëPërPushim 🏃‍♀️🏃‍♂️