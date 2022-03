POSTIMI I PLOTË

Zëri i qytetarëve jo vetëm do të dëgjohet fort, por do të jetë bazë e vendimarrjes pas konsultimeve me ta. Bashkëbisedimi dhe konsultimi me qytetarët dhe bizneset do të jetë një standart i bashkisë së Shkodrës pas 6 Marsit.