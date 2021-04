POSTIMI I BARDH SPAHISE

Sot kam kenaqësinë e jashtëzakonshme të lançoj sëbashku me Paco Ragageles, themeluesin e #campusparty ardhjen e #campusparty në Shqipëri!

#campusparty eventi më i madh në botë mbi teknologjinë dhe inovacionin dedikuar te rinjve, vjen në Shqipëri! Me mbi 80 edicione në të gjithë botën, #campusparty mbledh mbi 3 milion të rinj, + 900 universitete partnere, +1600 komunitete digjitale dhe +500 kompani me famë botërore si Facebook, Twitter, Google, Visa, Oracle, Sony etj., me qëllimin e përbashkët: të mbështesin të rinjtë dhe inovacionin!

Speaker madhor si Al Gore, Steve Wozniak, Tim Berners Lee e mijëra të tjerë, frymëzojnë të rinjtë e të gjithë botës, më në fund edhe të rinjtë shqiptar!

Ftoj dhe mirëpres me kënaqësinë më të madhe të rinjtë tonë kudo që janë t’i bashkohen komunitetit më të madh të inovatorëve në botë, të frymëzohen nga ata, të bashkepunojnë me ta për një të ardhme të ndritur dhe inovatore!

