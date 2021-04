Kandidati per deputet i Partise Demokratike per Qarkun Shkoder Bardh Spahia ne nje takim me banoret ne Shtoj te Njesise Administrative Rrethina, tha se ata e kane humbur çdo shprese perballe arrogances se qeverise, mungeses se vemendjes dhe investimeve zero.

Banorët në Shtoj të Njësisë Administrative në Rrethina e kanë humbur çdo shpresë përballë arrogancës së qeverisë, përballë mungesës së vëmëndjes dhe investimeve zero.

Shpresa e vetme për këta banorë është programi i Partisë Demokratike, alternativë për zhvillimin e ekonomisë, për punësim, për familjen, për rininë.

Gjatë bashkëbisedimit me banorët e Shtojit, dallohet qartë se nevoja për ndryshim është e madhe në çdo fushë të jetës për të ndalur, jo vetëm varfërinë që kap nivele ekstreme, por edhe emigracionin që është kthyer në një plagë për shoqërinë shqiptare.

Edhe pak ditë na ndajnë nga fitorja e #25Prillit dhe rikthimi i shpresës për çdo shqiptar.

