Ish-deputeti i PD-së, Bardh Spahia ka zhvilluar sot një takim me të rinj e të reja të cilët do të votojnë për herë të parë me 25 prill.

Spahia gjatë bashkëbisedimit me të rinjtë premtoi se e vetmja alternativë që afron Shqipërinë me BE-në, mbështet familjet shqiptare, sjell zhvillim ekonomik dhe është shpresa e vetme për rininë është Partia Demokratike dhe Lulzim Basha.

POSTIMI I PLOTË

Me të rinj dhe të reja të Shkodrës që me #25Prill do të votojnë për herë të parë ✅

Të rinjtë, kanë nevojë për shpresë, për mbështetje.

Këtë e ofron vetëm alternativa e PD dhe Lulzim Basha.

#25Prill ✌️

#RiniaFiton ✌️

#ShqipëriaFiton ✌️🇦🇱