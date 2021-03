POSTIMI I PLOTE I BARDH SPAHISE

AS TURP NUK KANE !

Degjova nje drejtues autoriteti shendetesor qe tha: “Nuk i kemi vaksinuar pilotet e helikoptereve te emergjences se nuk ka patur urgjenca Covid per te transportuar.”!!!!! Domethene nese ka nje rast akut, qe ka nevoje per transport, do pritet sa te vaksinohet piloti??? Apo po shtien fall se nuk do kete ndonjehere emergjence?

Po shoferet e ambulancave pse mbeten jashte vaksinimit edhe ne Tirane? Apo edhe ata nuk kane urgjenca? Ne cilin planet jetoni xhanem?!! Kjo eshte deshmia se “strategjia” vazhdon te mbetet “duke pare e duke bere”. !!!!

Menaxhimi i pandemise do jete prioriteti urgjent pas #25 Prillit. Qytetaret kane nevoje per nje qeveri qe mendon, kujdeset e ka nje plan konkret per ta. #Ndryshimi po vjen! #25 Prill #ShqiperiaFITON🇦🇱 #Me Lulzim Bashen #Voto PD #Nr 9 #BardhSpahia #Nr 7 ✌️✌️