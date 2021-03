Postimi i plotë i Bardh Spahisë

#PD E VETMJA ALTERNATIVË PËR T’I OFRUAR SHPRESË SHKODRANËVE

Takimet derë më derë, me banorë të grupseksionit 2/1 në Shkodër, janë dëshmi e një realiteti që tregojnë se shkodranët besojnë tek e nesërmja.

#25Prilli është dita në të cilën të gjithë bashkë do t’i rikthejmë besimin dhe shpresën shkodranëve dhe të gjithë shqiptarëve, se Partia Demokratike është e vetmja mundësi për një Shqipëri më të mirë.

Në 8 vite, kjo qeveri i humbi shpresën shqiptarëve, me sjelljen denigruese ndaj qytetarëve të saj.

Sot të gjithë #bashkë duhet të besojmë se e vetmja alternativë, për familjet tona, për ekonominë, për rininë, për Shqipërinë, është Lulzim Basha dhe Partia Demokratike.

E vetmja mundësi që na afron me BE-në, sjell më shumë mirëqënie dhe mundësi reale për zhvillimin e vendit.

#Bashkë 🤝

#25Prill

#ShkodraFiton ✌️✌️

#ShqipëriaFiton ✌️🇦🇱