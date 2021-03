POSTIMI I PLOTE I BARDH SPAHISE

Nadire Brahimi apo Doga, siç e njohim të gjithë në Shkodër.

Artizania duarartë që sfidon moshën dhe është plot energii, të cilën e falenderoj për pritjen dhe entuziazmin e jashtëzakonshëm.

I sigurova asaj se #25Prilli nuk është një betejë as për Bashën e as për Ramën, është dita e të gjithëve, që do të sjellë ndryshimin për familjen, për rininë, për ekonominë për afrimin e Shqipërisë me BE-në.

Këtë e bën të mundur vetëm Partia Demokratike, forca që solli liberalizimin e vizave, anëtarësoi Shqipërinë në NATO dhe bashkoi dy shtete me Rrugën e Kombit

Kjo është alternativa e gjithësecilit, për një të ardhme më të mirë, për rikthimin e shpresës.

#25Prill ✌️✌️#ShqipëriaFiton ✌️🇦🇱