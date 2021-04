Kandidati per deputet i PD per Qarkun Shkoder Bardh Spahia ka reaguar ne lidhje me deklaraten e Kryeministrit Rama ne nje fasoneri dje ne Shkoder ku i tha pronarit te fasonerise qe te punesonte punetore nga Bangladeshi ne vend te shqiptareve.

Spahia shkruan:

JE TI AI QË DO PUSHOHESH NGA PUNA ME 25 PRILL EDI RAMA!

Më #25Prill shqiptarët do të të zëvendësojnë ty, Edi Rama!

Po si nuk të vjen turp, që teksa u lyp votën shqiptarëve, deklaron se u dashkan zëvendësuar me bangladeshas? Ky është zhvillimi që do sjellësh për ta? Zëvendësimi me punëtorë të huaj????

Në fakt shqiptarët do të të largojnë ty Edi Rama, kryeministrin që u nxjerr gishtin në publik, pasi për 8 vjet ua ka bërë taksat PPP e fasada për propagandë e mashtrime, e për më tepër, i fyen kaq paturpësisht!

Shqiptarët do zgjedhin një kryeministër që punon për ta; që ka një program të qartë e të zbatueshëm për ekonominë; që të rinjtë e intelektualët të mos ikin nga vendi; që të zhbllokohet integrimi që ka mbetur në vend për shkakun tënd; që të normalizohen marrëdhëniet me Kosovën, fqinjët e të tjerët, që të kanë izoluar, e nuk të ftojnë më për vizita shtetërore.

Shqiptarët janë punëdhënësi yt Edi Rama dhe me #25 Prill do të të pushojnë nga puna!

#25Prill #NDRYSHIM #MeLulzimBashën

#MePD #Nr.9

#BardhSpahia #Nr.7

#ShkodraFITON

#ShqipëriaFITON✌️✌️