Kandidati per deputet i PD per Qarkun Shkoder Bardh Spahia eshte takuar sot me disa te rinj te qytetit te Shkodres.

Postimi i Bardh Spahise

Mëngjesi nis plot energji me të rinj dhe të reja të Shkodrës, të cilët nuk e kanë humbur besimin se ky brez do të jetë brezi i Shqipërisë në Bashkimin Europian 🇦🇱🇪🇺

Për të arritur këtë duhet një program ambicioz, një qeveri që punon për qytetarët dhe jo vetëm për interesa të 3-4 personave!

Të rinjtë kanë një shpresë dhe ai është programi i Partisë Demokratike, një program i qartë për rininë, për familjen, për ekonominë dhe afrimin e Shqipërisë në BE!

