Prej tre muajsh bashkia Shkodër ka nisur punimet për riparimin e shtresave asfaltike të segmentit rrugor nga ura e Bardhjave deri në qendër të fshatit, një projekt ky që duhet të kishte përfunduar në harkun kohor të të 60 ditëve.

Janë banorët e kësaj zone të cilët kanë ankesa për punimet me ritme tejet të ngadalta dhe cilësinë me të cilën po punohet.

Ata kërkojnë nga bashkia Shkodër që riparimi I rrugës të përfundojë brenda shtatorit, para fillimit se stinës së dimrit.

Ecuria e punimeve me ritme të ngadalta, po ashtu mungesa e zgjerimit të rrugës për të eliminuar kthesat janë dy nga problemet kryesore që kanë banorët. Edhe pse e kanë pritur prej 30 vitesh këtë investim, ata janë të pakënaqur me mënyrën sesi bashkia Shkodër po investon me taksat e tyre në këtë zone.