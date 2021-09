Banorë të fshatit Bardhaj në njësinë Rrethina të bashkisë Shkodër protestuan lidhur me një investim që ka nisur në rrugën kryesore të fshatit. Banorët tregojnë se rruga është shumë e ngushtë dhe me shumë vështirësi ndërrohen dy mjete. Me metër në dorë banorët thonë se në disa vende rruga nuk shkon më shumë se 4 metër e gjatë duke qenë sipas tyre jashtë çdo standardi.

Rruga e ngushtë është gjithnjë rrezik për kalimtarët por edhe mjetet duke qenë një burim aksidentesh deklarojnë banorët e fshatit Bardhaj.

Në rast se nuk merren masa për zgjerimin e rrugës, banorët thonë se do t’i bllokojnë plotësisht punimet deri në zgjidhjen e këtij problemi që ata kanë.

Pas protestës një grup banorësh zhvilluan një takim me administratorin e njësisë Rrethina Erjon Selgjekaj për të rishikuar projektin e investimit të rrugës Bardhaj dhe për të gjetur një zgjidhje. Administratori premton se rruga e Bardhajve do ketë gjerësinë që kërkojnë banorët.

Që nga nisja e punimeve në rrugën e Bardhajve në Shkodër kanë kaluar tre muaj ndërkohë që ai segment sipas projektit duhej të kishte përfunduar brenda dy muajsh. Punimet për momentin janë ndërprerë pas protestës së banorëve deri në zgjidhjen e kësaj situate.