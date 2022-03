Lulzim Basha ka dhënë sot dorëheqjen nga drejtimi i Partisë Demokratike pas humbjes dramatike në zgjedhjet e pjesshme lokale të 6 marsit 2022, ku PD-ja doli parti të tretë me vetëm 13 % votave. Po çfarë do të ndodhë me Partinë Demokratike pas dorëheqjes së Bashës?

Statuti i Partisë Demokratike, në nenin 46 pika 4, parashikon që në rastet e dorëheqjes së kryetarit të partisë, Sekretari i Përgjithshëm mbledh Këshillin Kombëtar, i cili komandon Nënkryetarin që do të drejtojë Partinë deri në rikthimin e kryetarit në detyrë apo zgjedhjen e kryetarit të ri.

Në rastin konkret, Sekretari i Përgjithshëm Gazmend Bardhi do të mbledhë Këshillin Kombëtar, i cili duhet të komandojë Jorida Tabakun ose Enkelejd Alibeajn në krye të partisë. PD-ja ka pasur katër nënkryetarë, Enkelejd Alibeaj, Agron Gjekmarkaj, Jorida Tabaku dhe Grida Duma. Por, Duma dhe Gjekmarkaj kanë dhënë dorëheqjen, kështu që Alibeaj ose Tabaku do të zgjidhen në krye të PD-së në mënyrë të përkohshëm. Më pas do të zhvillohen zgjedhjet për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, për të cilin kanë të drejtë të votojnë të gjithë anëtarët e PD-së, sipas parimit “Një anëtar, Një votë”. Statuti nuk e ndalon Bashën që të rikandidojë për kryetar.

Po çfarë thotë neni 46? Kryetari i Partisë gjatë veprimtarisë së tij të përditshme i cakton detyra dhe fusha të caktuara përgjegjësie Nënkryetarëve të Partisë. Në mungesë të zgjatur të kryetarit dhe me autorizim të tij, njëri prej tyre zëvendëson Kryetarin. Në mungesë të këtij autorizimi, duke përfshirë rastet e dorëheqjes nga detyra të Kryetarit, Sekretari i Përgjithshëm mbledh Këshillin Kombëtar, i cili komandon Nënkryetarin që do të drejtojë Partinë deri në rikthimin e Kryetarit në detyrë apo zgjedhjen e Kryetarit të ri.