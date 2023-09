Luzlim Basha mblodhi sot Kolegjin e Kryetarëve. Kolegji ka vendosur që do të zhvillohen zgjedhje në të gjitha strukturat e PD në gjithë vendin. Deri më 5 tetor do ketë verifikim të plotë të anëtarësisë. Ky proces do mbyllet më 31 dhjetor, me qëllim që partia të jetë gati për zgjedhjet parlamentare 2025. Kreu i PD Luzlim Basha ka deklaruar se do t’i publikojnë kandidatët për deputetë brenda 31 marsit.