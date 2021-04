I pranishëm në Shkodër në vijim të takimeve elektorale, kreu i PD-së, Lulzim Basha, marshoi me një grup të rinjsh pranë urës së lumit Buna, ndërsa i kërkoi atyre t’i “prijnë ndryshimit më 25 prill”.

I shoqëruar nga kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, Basha u premtoi të rinjve arsimim sipas pritshmërive të tyre, trajnime profesionale dhe ringjallje të ekonomisë e turizmit.

“Rrogat, pensionet kanë mbetur në vend, Janë rritur vetëm çmimet, kostot e jetesës dhe largimi i të rinjve. Me votën tuaj do ta zhbllokojmë këtë mekanizëm të ndryshkur dhe do sjellim ndryshimin. Për të hequr pengmarrjen e ekonomisë shqiptare duhet që më 25 prill, rinia e Shkodrës e gjithë Shqipërisë, t’i prijë ndryshimit me votën e tyre dhe ne do i përgjigjemi me arsimim sipas pritshmërive të tuaja, me kualifikim profesional dhe do t’ju përgjigjemi duke ngjallu re duke ndezur motorët e ekonomisë, turizmit. Është brezi juaj që do na japi energjinë që të arrimë objektivin më të madh, anëtarësimin në BE. Të bëjmë gjithçka që më 25 prill, çdo i ri, çdo e re, të jetë pjesë e ndryshimit me votë”, tha Basha.