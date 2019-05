Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar ditën e sotme një takim me anëtarë dhe mbështetës të PD në Shkodër.

Basha bën thirrje për pjesëmarrje në protestën e 11 majit për të larguar nga pushteti tiraninë dhe krimin.

“Me ndjenjën e thellë të optmizmit, entuziazmit dhe besimit për fitoren e lirisë. Nuk ka sallë për të mbledhur gjithë demokratët. Do t’i mbledhim në pallatin e lojërave me dorë sepse është e vetmja sallë që bën bashkë vetëm drejtuesit.

Ky është edhe rasti i parë që bjë akti i përqëndruar zhvillohet me një entuziaëm që është parathënës për ata qindra mijëra demokratë shkodranë që bëhen gati të vërshojnë të shtunën në përballje me tiraninë dhe krimin,

bëhen gati të vendosin flamurin që gjithmonë ka parathënë fitore për çdo shqiptarë”, u shpreh Basha.

Kreu demokrat Lulzim Basha tha nga Shkodra se vendi sot qeveriset nga krimi dhe e gjithë kjo do rrë marrë fund.

“Është detyra ime t’iu kujtoj se ju po i bashkoheni një forcë politike që lindi me idealin e duam Shqipërinë si e gjithë Europa. Ju vini në një familje me traditë qëndrese që ka dhënë kaq shumë për zhvillimin e vendit dhe për të rikthyer lirinë e besimit në Zot në këtë qytet simbol të harmonisë dhe respektit. Sot i uroj të gjithë besimtarëve agjërim të lehtë. Vëllezër dhe motra dua që sot t’iu kujtoj. Rama mbron sot kriminelët që janë themeli i parlamenti. Asgjë nuk do të zgjidhet pa i dhënë fund kësaj të keqe. E gjithë kjo e keqe i ka rrënjët tek parlamenti i krimit të cilat janë bërë njësh me strukturat e Rilindjes. Ata menduan se kaq e pati kjo punë. Futën shokët në parlamentin e krimit dhe u sulën mbi biznese, u vërsulën mbi vajzat e shkodranëve dhe institucionet e shtetit dhe menduan se kishte ardhur koha e sundimit të krimit”, u shpreh Basha.

Vijon….