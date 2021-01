Kryedemokrati Lulzim Basha ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me përgjimet e antimafias italiane, ndërsa shkruan se Rama dhe marionetat e tij e kanë mendjen të shtojnë pasurinë e tyre me mafien.

“Rama dhe marionetat e tij e kanë mendjen të shtojnë pasurinë e tyre me mafien. Atyre as që u bie në mend për njerëzit.

Së bashku, ne do të sjellim ndryshimin. Do të presim lidhjet e mafies me shtetin, do të largojmë Ramën dhe çirakët e tij e do të sjellim një qeveri që kujdeset për familjet shqiptare.” shkruan Basha.