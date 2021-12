Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka përsëritur edhe një herë mesazhin e tij për kuvendin kombëtar që do të mbahet më 18 dhjetor.

Ai nënvizoi faktin se ka një parti dhe një kuvend.

“Unë besoj se rruga që ka ndjekur nuk i ka dhënë produktin e dëshiruar. Për më shumë dhe për fat të keq, faktorë ekstrapolitikë që s’kanë lidhje me interesat të demokratëve, të krimit të organizuar, oligarkë, por dhe kundërshtari ynë politik, është investuar që diçka të nisur nga Sali Berisha për interesin e tij personal, ta shfrytëzojë për ta përçarë Partinë Demokratike. Kësaj i është dhënë përgjigje përfundimtare me 15 Nëntor. Ka një Parti Demokratike, ka një kuvend me 18 Dhjetor.”, tha Basha.