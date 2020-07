Lulzim Basha bëri sot një deklaratë të fortë duke zbuluar sipas tij një propozim që i kishte ardhur nga Edi Rama. Lideri demokrat tha, se kryeministri i kishte dërguar për një muaj ndërmjetës me propozimin që të hiqnin koalicionet dhe në 2021, ai, pra Basha të ishte në krye të qeverisë, dhe Edi Rama President.

“Marrëveshja e 5 qershorit është e qartë, nuk ka konsensus për ndryshimin e sistemit, jo sepse nuk deshëm ne, por Rama. Vetëm një budalla mund të besojë atë që Rama tha, se aspektet e Kodit kanë nevojë për konsensusin e opozitës, për kushtetutën jo. A ka budalla që e beson këtë.

Nëse Edi Rama është lista të hapura nuk ka nevojë për lista të hapura nuk ka nevojë për ndryshime kushtetuese sepse është në kod, ai i do ndryshimet në kushtetutë për ndalimin e koalicioneve parazgjedhore. Për një muaj e gjysmë Edi Rama ka dërguar ndërmjetësit e tij pothuajse cdo ditë me të njëjtin mesazh ‘Ti kryeministër, unë president, vetëm të heqim koalicionet” tha Basha.

Por kur ka ndodhur ky ndërmjetësim? “Bëhet fjalë për tani, për periudhën mars-prill-maj. Po të kishte pasur përgjigje tjetër nga unë sot nuk do të shikonit një njeri të tmerruar nga zgjedhjet e ardhshme”.

Por cili do të ishte pozicioni i Ilir Metës në këtë pazar, që Basha thotë se i është ofruar? “Sa i përket çështjes së pazarit, është një pyetje hipotetike, se pazar kërkoi, por pazar nuk mori dhe nuk do të marrë kurrë” tha Basha.

Basha: Rama kërkon që t’i ndalojë pasi ka frikë nga koalicioni opozitar

Lulzim Basha u shpreh sot se Edi Rama nxori zbuluar se halli i tij është frika nga koalicioni opozitar parazgjedhor, prandaj kërkon t’i ndalojë. ‘Diskutimi i sotëm nuk është për listat e hapura, por koalicionet parazgjedhore, që kanë qenë përherë një realitet i pluralizmit politik, e drejta për të bashkëpunuar në konkurrimin politik. Ky është halli i vërtetë i Edi Ramës, sot ranë edhe dorezat dhe maskat. Shqetësimi i Edi Ramës është një, koalicioni opozitar. Maska ra se deri tani ishte vendosur si alibi për këtë kërkesë një grup njerëzish që nuk përfaqësojnë asnjë, që këtu në këtë sallë nënshkruan heqjen dorë nga mandati dhe më pas u blenë me para të thata dhe leje ndërtimi.

Ata janë mall i blerë nga Edi Rama, u përdorën mish për top. Ishin këta që propozuan heqjen e koalicioneve, ndërkohë që këta janë të interesuar për koalicionet apo për pragun, nuk ka budalla se Edi Rama do listat e hapura, ai është i tmerruar. Problemi në Shqipëri nuk është sistemi, jo shpata, por krahu. Me cdo lloj sistemi problemi është bashkëpunimi i krimit me politikën, pa zgjidhur këtë cdo sistem do të dështojë. Një sistem me lista të hapura sakohë që nuk shkëputet lidhja e politikë me krimin nuk përbën garanci për shqiptarët. Nëse Edi Rama do të kishte interes për të diskutuar për listat e hapura nuk do ta linte pazar të fund-korrikut. Vendimi për sistemin u takon shqiptarëve me referendum” tha ai.

Çfarë do të bëjë nëse Edi Rama hap listat dhe ndalon koalicionet? Ja si përgjigjet Basha

Lulzim Basha nuk pranoi që ti jepte një përgjigje pyetjes se cfarë do të bëjë nëse Edi Rama i shkon deri në fund nismës për hapjen e listave dhe ndalimin e koalicioneve. “Sot jam para jush për t’u bërë të qartë shqiptarëve dhe partnerëve se do të jemi bashkë me ata në një përpjekje për të shmangur këtë marrëzi, që synon që të fundosë vendin.

Sot jam këtu për t’iu thënë se interesi i një njeriu për pushtet dhe frika nga zgjedhjet e lira nuk do ta mbajë peng Shqipërinë. Meqë jemi përpara një akti përpara një njeri që ka vendosur interesin personal mbi PS-në, është shkatërrimtare për PS-në. Sa herë individë të tillë kanë marrë vendime të tilla janë përballuar me pasoja të dhimbshme për vendin. Kjo është fazë e fundit e degjenerimit mendor dhe politik” tha ai.

Lëvizja e Ramës, Basha: Ndërkombëtarët janë thellësisht të shqetësuar