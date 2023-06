Lulzim Basha ka reaguar për lirimin e Saimir Tahirit duke thënë se është goditje për shpresat e rinisë për drejtësi. Në një takim me të rinjtë demokratë tha se duhet bërë patjetër vettingu i politikanëve në mënyrë që të mos ketë abuzime me pushtetin.

“Vetingu i politikanëve. Edhe një që ishte i dënuar doli nga burgu. Ndërkohë vazhdon çështja në SPAK, për “shpërdorim detyrë”, goditje për shpresat e rinisë për drejtësi.Vetingu njësoj si në drejtësi dhe polici, politikanët të jenë subjekt i holluar për pasurinë dhe të afërmit e tyre. Duhet të merret vesh kush është i korruptuar, kush është peng dhe tek kush. Me fakte dhe jo me fjalë. Vetingu i politikanëve duhet bërë.

Edhe një politikan i zgjedhur me votë nga qytetarët nuk do të abuzojë me pushtetin, por do të qëndrojë sipas mandateve, 2 mandate që të arrijë axhendën që ka marrë votën e qytetarëve. Tre propozime që kthejnë fuqinë tek vota juaj. Jo bojkot, por të keni mundësi të flisni me votë. Rinia të flasë me votë. Gjëja e parë që të garantohet kjo është që ju të dëgjoheni’, tha Basha.