Kryedemokrati Lulzim Basha ka zbardhur në një postim në twitter takimin e zhvilluar sot me ambasadoren e SHBA, Yuri Kim.

“Kënaqësi e veçantë të takohesha sot me ambasadoren e ShBA-ve, znj Yuri Kim. Ndava me të planin e Partisë Demokratike për Shqipërinë dhe nevojën për mbështetjen dhe bashkëpunimin e fortë amerikan, për të përshpejtuar zhvillimim ekonomik, tërhequr investimet amerikane dhe fuqizuar luftën kundpr krimit dhe korrupsionit.”- shkruan Basha.

Great pleasure to meet today with @USAmbAlbania Yuri Kim. I shared with her the @pdshqiperi plan for 🇦🇱 and the need for American support and strong 🇦🇱🇺🇸cooperation, to increase economic development, attract 🇺🇸 investments and strengthen the fight against crime and corruption. https://t.co/Kpzohmmb5R

— Lulzim Basha (@lulzimbasha_al) February 25, 2021