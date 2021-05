Bashkeshortja e Endri Mustafes: Vrasjen nuk e ka kryer as fisi Bajri. Nuk kemi lidhje me asnjerin fis. Nuk e dime kush e ka bere, ta gjeje policia dhe prokuroria.

“Na kane thene fisi Bajri se as ata nuk kane lidhje me ngjarjen. Te jeni te sigurte ata nuk e kane kryer vrasjen. Mediat jane duke na hapur fjale shume. Ne nuk e dime kush e ka bere dhe une e thashe edhe me perpara. Djali qe rrin pas shtepise tone qe e ka nxjerre ate nate jashte Endrin, vetem ai e di se kush e ka bere. Policia nese do me e zgjidh e zgjidh vetem me ate 15 vjeçin. Policia e zgjidh vetem me ate se ne nuk kemi patur marredhenie me asnjerin prej fiseve. Kjo puna se eshte vrare per njerin fis apo per fisin tjeter, kjo nuk eshte e vertete. Jane tu na hap fjale shume dhe kjo nuk eshte drejte. Policia dhe kryeprokurori Olsian Çela ta gjejne se sa per fiset asnjeri prej tyre nuk ka lidhje me ate ngjarje.”