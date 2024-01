Deputeti Ndreca nga studioja e emisionit “Tonight” u shpreh se pas 2019 bashkia Lezhë ka hyrë në një ndryshim total të saj. Ai gjithashtu theksoi që bashkia e Lezhës është marrë me 4.6 milion euro borgje që tani po shkojnë drejt zerimit . Deputeti Ndreca tha se në çdo moment ka kërkuar me ngulm ministres së Kulturës duke debatuar për rregullimin e Urës së Zogut dhe shumë problematikave që janë në Lezhë. Këto projekte do të marrin zbatime edhe pse tani është vonë u shpreh ai. Milot-Balldre nis punën në pranverë u shpreh deputeti Eduard Ndreca në “Tonight”.