Bashkia Shkodër ka nisur dëgjesat publike për hartimin e Projekt Buxhetit 2024 dhe atë afatmesëm 2024-2026. Njësitë Administrative Rrethina, Shalë, Shosh, Pult, Ana e Malit, kanë qënë tryezat e para të diskutimit me komunitetin për prioritetet dhe hapësirat për investime në buxhetin e vitit 2024. Gjatë këtij takimi banorët kanë shprehur kërkesat e tyre për ndërhyrjet në infrstrukturë dhe ujë të pishem si nevojat me imediate.

I pranishëm në këto dëgjesa Kryetari i bashkisë Shkodër Benet Beci, u shpreh se bashkia po ecën paralelisht në tre linja.

Së bashku me komunitetin, specialistët e bashkisë Shkodër do të hartojnë edhe dokumentin konkret me ndërhyrjet dhe investimet që do të parashikohen për vitin 2024 në të gjithë territorin e bashkisë Shkodër