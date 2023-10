Pas ekipit të meshkujve, edhe ai i basketbollit të femrave të Vllaznisë është përforcuar me një basketbolliste të huaj. Në fakt, bëhet fjalë për një amerikane dhe pikërisht për lojtaren Taylor Dunn. Kjo e fundit është një basketbolliste që luan në pozicionet 2 dhe 3, teksa është 25-vjeçe dhe e gjatë 1.70. Dunn ka luajtur në Amerikë dhe kjo do të jetë përvoja e saj e parë jashtë këtij shteti. Nga sa mësohet, Dunn spikat për mbrojtjen shumë efikase, si edhe preçizionin që e shoqëron në gjuajtje, e cila është edhe arma më e fortë e saj. Tashmë, trajneri Bledar Gjeçaj është shumë i kënaqur që më në fund u bë realitet ardhja e një basketbollisteje të huaj që do ta forcojë jo pak ekipin e tij.

Ndërkohë, drejtuesit e ekipit shkodran e kanë federuar basketbollisten në fjalë, ç’ka do të thotë se të shtunën në ndeshjen e parë të kampionatit, atë ndaj Teutës, Dunn pritet të jetë në fushën e lojës. Në fakt, rasti në fjalë është për t’u theksuar, pasi është i pari në historinë e basketbollit të femrave që një amerikane bëhet pjesë e Vllaznisë. Vajzat kuqeblu, edhe pa përforcime kanë arritur të jenë në katërshen e parë, por tashmë duket se me ardhjen e kësaj basketbollisteje, do të tentojnë edhe diçka më shumë, por kjo gjithsesi mbetet për t’u parë rrugës.