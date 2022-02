Vllaznia në basketboll për meshkuj pasi dështoi në finalen e Kupës së Shqipërisë ndaj Tiranës është rikthyer tek fitoret në ndeshjet e kampionatit. Kuqeblutë fituan takimin e luajtur në transfertë ndaj ekipit kryeqytetas të Partizanit. Kjo sfidë përfundoi me rezultatin e përgjithshëm 52-69 në favor të ekipit shkodran. Një ndeshje që nuk kishte shumë ritëm dhe këtë e tregon edhe rezultati. Në periodën e parë nuk shënohen më shumë se 20 pikë në total, 9 për vendasit dhe 11 për skuadrën kuqeblu e cila ka një epërsi të lehtë.

Në periodën e dytë Partizani zgjohet dhe e fiton atë 20-13 duke shkuar në pushimin e ndeshjes me 5 pikë avantazh, 29-24. Gjysma e dytë e lojës i përket plotësisht Vllaznisë e cila dominon dhe përmbys rezultatin. Perioda e tretë përfundon 10-20 për shkodranët. Kur duhej për tu luajtur edhe 10 minutëshi i fundit Vllaznia ka një epërsi prej 5 pikësh, duke udhëhequr 44-29.

Në periodën e katërt shkodranët shfrytëzojnë lodhjen e ekipit mik dhe e fitojnë 25-13 dhe krejt ndeshja mbyllet 52-69 në favor të Vllaznisë e cila merr këtë fitore si ngushëllim pas humbjes së trofeut të rëndësishëm të Kupës së Shqipërisë vetëm pak ditë më parë. Konteh në radhët e Partizanit është pikëshënuesi më i mirë me 20 pikë ndërsa Tommer për Vllazninë realizoi 19 pikë.

Pas kësaj fitoreje Vllaznia mban vendin e katërt në renditje me 13 pikë, dy më shumë se Partizani dhe Dinamo. Ndërkohë kampionati kryesohet momentalisht nga Teuta me 16 pikë dhe pas saj janë Kamza Basket dhe Tirana me nga 15 pikë. Vllaznia tashmë të gjithë vëmendjen e saj do ta ketë të përqëndruar në kampionat teksa do të luftojë për titullin kampion.

Fitimi i titullit është një mision aspak i lehtë duke parë kundërshtarët e fortë si Teuta apo Tirana që po ashtu janë pretendentë kryesor për fitimin e këtij trofeu. Vllaznia është një ekip që po konsilidohet dita ditës pas problemeve që pati pak javë më parë. Megjithatë ardhja e trajnerit dhe disa lojtarëve të rinj e ka normalizuar situatën por konsolidimi i ekipit për të arritur deri tek titulli kampion kërkon kohën e vet, gjë të cilën Vllaznia nuk e ka në favorin e saj.