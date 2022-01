Sallonet e tatuazheve do të humbasin një numër të madh të klientëve të tyre pas rregullave të reja të vendosura nga Bashkimi Evropian me anë të të cilave do të ndalohen disa mijëra pigmente që kanë në përmbajtje të tyre disa lloje kimikatesh kancerogjene. Këto vendime morën fuqi për 27 vendet e bllokut këtë janar të cilat shprehen se përmes rregullave të reja do t’i shërbehet më denjësisht shëndetit publik duke shmangur pigmente që shkaktojnë alergji ose kancer.

Një kundërreagim i fortë është ngjallur nga përfaqësuesit e studiove të tatuazheve të akuzojnë se këto rregulla pengojnë lirinë e tyre artistike. Në Amsterdam, Tycho Veldhoen e ka ushtruar veprimtarinë e tij për çerek shekulli dhe i trembet një ndikimi të madh negative në punën e tij prej ngjyrave që do të ndalohen. “Është si një piktori që ti papritur i heq një numër gjigant të ngjyrave nga paleta e tij, pa alternativa në horizont”, u shpreh Veldhoen. Ai paralajmëron se mund të përkeqësohet vitin e ardhshëm kur të bllokohen më shumë ngjyra që janë duke u përdorur aktualisht. Dyqanet e tatuazheve kanë pasur probleme të mëdha që në nisje të pandemisë, sidomos me masat kufizuese dhe karantinën në të gjithë botën.

“Është krejt e papritur,” tha Veldhoen. “Duhet të kishte pasur shumë më tepër përgatitje.”

BE-ja kërkon të ndryshojë. Blloku thotë se procesi i konsultimit filloi në 2016 ndërsa rregullorja zyrtare që paralajmëron fillimin e kufizimeve të dates 5 janar daton që në 14 dhjetor 2020.

“Pra, kjo nuk është diçka që është as një surprizë apo një risi e plotë. Është një lloj përgjithësimi i praktikës që tashmë ekziston në mjaft shtete anëtare”, tha zëdhënësi i BE-së, Eric Mamer. Shtatë vende të BE-së tashmë kishin kufizime kombëtare.

Komisioni thotë se ekzistojnë alternativa ndaj produkteve të ndaluara, por sallonet e tatuazheve thonë se ata janë shumë të ngadaltë për të bërë rrugën e tyre nga prodhuesit në dyqanet e tyre. Angelo Bedani nga salloni i tatuazheve Boucherie Moderne në Bruksel tha se nuk kishte asgjë për të përgatitur pasi bojërat e reja ishin bërë të disponueshme vetëm një javë më parë. Për më tepër, “një shishe kushton dyfish në krahasim me atë që kemi sot”.

Duke pasur parasysh se të paktën 12 për qind e evropianëve kanë tatuazhe dhe dyfishi i këtij numri në grupmoshën 18-35 vjeç, sipas shifrave të BE-së, udhëzimet strikte shëndetësore ishin të nevojshme. Agjencia kimike e BE-së ECHA thotë se reaksionet alergjike dhe inflamatore të lëkurës “priten të ulen falë kufizimit”. Ai shton se “efektet më serioze si kanceri, dëmtimi i ADN-së sonë ose sistemit riprodhues që potencialisht vijnë nga kimikatet e përdorura në bojëra mund të ulen gjithashtu”.

Michl Dirks, i cili qëndron pas një peticioni “Save the Pigments”, i cili tashmë ka mbledhur 176,000 nënshkrime në BE, kundërshton një formulim të tillë të kushtëzuar dhe këmbëngul se ndalimi nuk mbështetet mjaftueshëm nga shkenca, diçka që BE-ja e kundërshton. Erich Maehnert, bashkëorganizator i peticionit, tha se ndalime të tilla dëmtojnë padrejtësisht industrinë pasi njerëzit do të përdorin mënyra të paligjshme për të marrë produktet nga vendet e treta.

“Ata vazhdojnë të marrin produktet e tyre të tatuazheve pa asnjë kontroll dhe pa mundësinë e gjurmimit të tyre,” tha ai. Të tjerë thonë se industria e vogël e tatuazheve është lehtësisht në shënjestër, ndërsa industria e duhanit dhe e alkoolit ende kanë shumë më tepër ndikim.

Dyshja e peticionit tashmë po përgatitet për betejën e radhës. Deri më tani, pigmentet Blue 15 dhe Green 7 janë ende duke shijuar një periudhë mospagimi deri në vitin e ardhshëm, sepse nuk ka ende alternativa. Veldhoen tha se e lë atë me zgjedhje të tmerrshme kur një klient do të hyjë në dyqanin e tij në Amsterdam. “Një trëndafil me gjethe kafe është shumë më pak tërheqës sesa një trëndafil me gjethe jeshile,”