Ambasadori i Bashkimit Europian Luigi Soreca ka zhvilluar nje vizite ne qytetin e Rreshenit. Gjate kesaj vizite ai u ndal fillimisht tek Mensa dioqezane per te varferit prane shtepise se motrave vinçenciane.

Me kete rast u prezantuan veprimtarite e dioqezes dhe u ndane disa ide rreth aktualitetit dhe te ardhmes se Mirditës dhe vendit tone. Ne kunder te projekti BE per vullnetarizem Vajzat gjimnaziste te udhehequra nga mesuese Valbona Reçi jane kujdesur qe te lyejne ne menyre vullnetare ambjentet e menses

.Me pas Ambasadori Soreca u takua me te rinj nga qyteti i Rreshenit te cilet u bashkuan nsimes se projektit BE per vullnetarizem, ku Soreca tha se ne shoqërine Europianme tashme Vullnetarizmi ka zene vendin e tij si aktivitet, qe individet e kryejnë ne menyre te vazhdueshme, çka deshmon per nje shoqeri teper aktive.

Gjithashtu Soreca shtoi se Shqiperia eshte pjese e familjes europiane dhe se Bashimi Europian ka shume arsye per te besuar tek Shqiperia.

“500 vjet, ju gjithmone keni qene europiane, ju duhet te ktheheni ne shtepi dhe ky eshte koncepti i pare.eshte shume e rendesishme sepse eshte baza.Ju nuk jeni diku tjeter, ju jeni ketu.ju keni kufij, kufij tokesore, detare me italine greqine.

Ju jeni pjese e familjes dhe ja pse ju duhet te ktheni perseri ne shtepi.Federica Mogherini qe ishte shefja ime flet per unifikimin, nuk eshte hyrje eshte unifikim i juaji me pjesen tjeter te familjes.

E dyta eshte permes shqiperise ndodhin gjera qe kane interes per europen.njerez, ekonomia, ecen permes shqiperise, ndonjehere per mire ndonjehere per keq.Turiste vijne te vizitojne shqiperine.ne sapo kemi nenshkruar nje kontrate me qeverine, ne fillim te majit, me 42 milione euro per te siguruar qe turizmi ne shqiperi do te zhvillohet ne 4 vitet e ardhshme.sic e shikoni ka shume arsye pse be beson tek Shqiperia”, ka thene Soreca.

Ambasadori Soreca pati diskutime te ndryshme ne lidhje me Vullnetarizmin sesi mund te bashkepunojme te gjithe sebashku ne sherbim per te miren e komunitetit. Nga ana tjeter te rinjt adresuan pyetje te ndryshme ndaj perfaqesuesve te BE per menyren sesi funksionon vullnetarizmi ne Europe.