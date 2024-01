Kryetari i Bashkisë Shkodër, Benet Beci ka qënë pranë biznesit fason në një takim të zhvilluar në një firmë italo – shqiptare. Ai është takuar me administratorin Gabriele De Bettiu, ku është njohur e me aktivitetin e kësaj kompanie, por u diskutua edhe mundësisë së mbështetjes që bashkia Shkodër do të krijojë për biznesin.

Kjo fasoneri, I ka dhuruar spitalit të Shkodrës mbi 250 veshje për sallën e kirurgjisë, paisje të një standarti të lartë që shkojnë për qëndrën spitalore të veriut të vendit. Qeveria Shqiptare, ka në programin e saj ndihmën ndaj sektorit fason, ndërkohë që bashkia Shkodër do të jetë në mbështetje të biznesit fason që mban edhe numrin e parë për numrin e të punësuarve në këtë sektor në Shkodër