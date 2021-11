Gjithçka nisi me Gianpaolo Tarantinin, “darkat e tij elegante”, të cilat nuk ishin aspak të tilla dhe vëllain e tij. Më pas ishte radha e Francesco Bellomos, gjyqtarit dhe mësuesit që vendosi si kod veshjeje këpucë me taka të larta dhe minifunde për nxënësit e tij magjistratë aspirues. I fundit është Giovanni Miniello, “gjinekologu i VIP-ave”, një mjek i njohur dhe i respektuar në Bari, i cili diagnostikoi pacientët me tumore false duke propozuar një terapi novatore për t’u shëruar: të shkonin në shtrat me të, “rikuperuesi”, ose sipas përcaktimeve të tij, “somelieri i vaginës”, “fyelli magjik” ose “zogu i Padre Pios”.

Nëse nuk do të ishte tmerrësisht serioze dhe e tmerrshme, do të vinte të qeshje duke parë atë që po ndodh në Bari, një qytet i tronditur për të disatën herë vitet e fundit nga një aferë me pullë të kuqe. Bëhet fjalë për dhunë ndaj disa femrave, e thënë fillimisht me forcë nga një vajzë dhe tani nga dhjetëra zonja të tjera. Megjithatë, gjithçka fillon me një ankesë anormale, në një farë mënyre. Ka qene programi “Le Iene” që mori rrëfimin e Anna Marias, 33 vjeç. Siç tha vajza për “Repubblica”, ajo kishte qenë tek Miniello sepse nuk mund të mbetej shtatzënë. Zgjedhja nuk ishte e rastësishme: gjinekologu, i pensionuar prej disa vitesh nga Poliklinika, gëzonte famën e madhe në qytet, zyra e tij në via Sparano është gjithmonë plot, pavarësisht se është goxha i shtrenjtë, 350 euro një vizitë.

Faqja e tij në Facebook ishte shumë e njohur (tashmë është mbyllur): doktori performonte këngë me një kitarë pa këmishë, duke dhënë çdo ditë poezi të marra nga librat e tij, të botuara nga një shtëpi botuese vendase, titujt e të cilëve tregojnë shumë: “Sms, se mos je vetëm”. “Edhe dashuria e parë të lë vragë: kërthizën”. Tani, pavarësisht këngëve dhe librave të turpshëm, Miniello gëzonte një reputacion të shkëlqyer shkencor. Dhe ndaj Anna Maria vendosi të shkonte tek ai.

“Në vizitën e parë më diagnostikoi me virusin papilloma, pavarësisht pap testit negativ. Më shpjegoi se vetëm ai dhe një person tjetër nga Roma mund të më shëronin me marrëdhënie seksuale. Dhe më tregoi një vend ku mund të takoheshim”-shprehet ajo.

Zonja frikësohet, megjithëse është shumë e hutuar. Fillimisht kontaktoi një mjek tjetër që i thotë të mos shqetësohet për Paptestin. Më pas shkon sërish tek doktori dhe e regjistron teksa flet për teorinë e “seksit shërues”, e regjistron atë dhe ua dërgon gjithçka “Le Iene”. Vëllai i Miniellos ishte këshilltar dhe kandidat për kryetar bashkie. Nga ana tjetër, siç i tha gjinekologu që ajo kontaktoi për t’u qetësuar se të gjithë e dinë se çfarë bën ai por askush nuk ka raportuar ndonjëherë.

“Ti duhet dikush që të të pastrojë: Unë jam këtu”, i thotë ai aktores. Takimi është në dhomën e një hoteli në lagjen Poggiofranco, ku mjeku thotë se është gati të ndërhyjë. E talentuara Alice Martinelli zhveshet deri në hyrje të korrespondentit të transmetimit. Por këtu vjen ende e pabesueshmja: në vend që të ikë nga turpi, Miniello përpiqet të mbajë pikën, të mbështesë “mirësinë shkencore” të tezës sipas së cilës, për të shëruar pacientët me virusin papilloma, “sanimi” i meshkujt e vaksinuar.

“A nuk mund të ishte ndalur e gjithë kjo më parë?”.

Fakti është se pas shërbimit televiziv në qytet, nuk flasim për asgjë tjetër. Dhe zhurma u rrëzua në dy mënyra: prokuroria dhe urdhri i mjekëve hapin një dosje. Por mbi të gjitha kanë nisur të mbërrijnë dhjetëra raportime. Bashkia ofron ndihmë juridike dhe të paktën pesëmbëdhjetë vajza qe kane kërkuar ndihmë. “Edhe unë rashë pre e tij, më tha që të bëja fëmijë, tani burri kërkon të më lërë. Më bëri të besoja se isha sëmurë, u mashtrova”, tha një nga vajzat për Repubblica, e cila është gati të zyrtarizojë një ankesë.

Mbrëmjen e djeshme Dr. Miniello, i mbrojtur nga avokati Roberto Eustachio Sisto, njoftoi dorëheqjen nga urdhri. “Unë propozova vetëm një trajtim alternativ dhe në çdo rast kishte liri absolute zgjedhjeje”. Mjekimi alternativ, liria e zgjedhjes”- tha ai.