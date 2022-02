Punonjësit belgë fituan të drejtën për të kryer një javë të plotë pune në katër ditë në vend të pesë të zakonshmes pa humbje rroge, pjesë e një marrëveshjeje që synon ta bëjë më fleksibël tregun famëkeq të ngurtë të punës të Belgjikës.

Punëdhënësit do të kenë ende të drejtën të refuzojnë kërkesat e punonjësve për një javë të përmbledhur pune, me kusht që ta shpjegojnë refuzimin e tyre me shkrim, tha të martën në Bruksel zëvendëskryeministri dhe ministri i Punës Pierre-Yves Dermagne. Për kompanitë, do të jetë më e lehtë të prezantojnë punën në mbrëmje dhe natën pa marrëveshje paraprake nga të gjitha sindikatat.

“Qëllimi është t’u japim njerëzve dhe kompanive më shumë liri për të rregulluar kohën e tyre të punës,” tha kryeministri Alexander De Croo të martën në Bruksel. “Nëse e krahasoni vendin tonë me të tjerët, shpesh do të shihni se ne jemi shumë më pak dinamikë.”

Vetëm rreth 71 nga 100 belgë të grupmoshës nga 20 deri në 64 vjeç kanë një punë, më pak se mesatarja e eurozonës prej rreth 73 dhe plot 10 pikë përqindjeje më pak se në vendet fqinje si Holanda dhe Gjermania, sipas Të dhënat e Eurostat për tremujorin e tretë të 2021. Marrëveshja e koalicionit federal shtatëpalësh të Belgjikës vendosi një objektiv për një normë punësimi prej 80% deri në vitin 2030, një ilaç që do të shërbente për të mbajtur pensionet e saj ligjore të përballueshme ose për të financuar shkurtimet e ardhshme të taksave.

Një javë katër-ditore do t’i ndihmojë gratë që kujdesen për fëmijët dhe prindërit e moshuar të mbajnë një ekuilibër punë-jetë, por gjithashtu do të përfitojë nga tregu i punës, tha Beatrice Delfin-Diaz, presidente e Shoqatës Belgjike të Grave Lidere të Biznesit. Megjithatë, shumë punëdhënës nuk do të jenë në gjendje të lundrojnë në ‘labirintin’ e rregullave të reja procedurale, sipas Federatës së Ndërmarrjeve në Belgjikë, e cila përfaqëson më shumë se 50,000 kompani.

“Në vend që të krijojë më shumë mundësi për punonjësit, ajo që ne shohim është se qeveria parashikon një sërë kushtesh shtesë të cilat me shumë gjasa do të dekurajojnë punëdhënësit” të hyjnë në këto lloj marrëveshjesh, tha Monica De Jonghe, drejtore e federatës.

Pas pandemisë, ideja e javës katër-ditore po përhapet në të gjithë botën, me Mbretërinë e Bashkuar që fillon një program gjashtëmujor në qershor, me rreth 30 kompani që janë regjistruar deri më tani për provë. Programe të ngjashme janë vendosur të fillojnë në SHBA dhe Irlandë, me të tjera të planifikuara për Kanadanë, Australinë dhe Zelandën e Re. Java më e shkurtër e punës ka qenë një sukses dërrmues, zbuluan studiuesit në Islandë.

Qeveria belge prezantoi gjithashtu rregulla të reja për punonjësit e platformës, duke përcaktuar kriteret për përcaktimin e tyre si punonjës, pavarësisht se si quhen në kontratën e tyre. Sipas Ministrit të Çështjeve Sociale Frank Vandenbroucke, legjislacioni belg do të modelohet sipas propozimit të Komisionit Evropian nga dhjetori për punëtorët e koncerteve.