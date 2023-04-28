BENET BECI: DO PUNOJ FORT PËR NJË SHKODËR, SIÇ ÇDO SHKODRAN E KA NË MENDJE DHE ZEMËR 28/04/2023 42 Angazhohem se do të punoj fort për një Shkodër, siç çdo shkodran e ka në mendje e zemër, e që nuk është si kjo sot! #shkodraepara #shkodrapozitive BOTA UKRAINASIT E TERRITOREVE TË ANEKSUARA NGA RUSIA, DO TË DËBOHEN NGA... 28/04/2023 BISEDA MES XI DHE ZELENSKY, KINA DO TË DËRGOJË PËRFAQËSUES NË... 26/04/2023 FAUCI PRANON DËSHTIMIN ME VAKSINAT ANTI-COVID 26/04/2023 RAPORTI/ PUTIN VENDOSI QË TË PUSHTONTE UKRAINËN NË MARS TË VITIT... 25/04/2023