Pjesë e axhendës së takimeve të kandidatit për kryetar të bashkisë Shkodër Benet Beci ka qënë lagjia “Livade”. Problemet me energjinë elektrike, mungesa e ujit të pijshëm apo edhe përmbytjet që ka të banorë pësojnë në çdo stinë dimri ishin disa nga shqetësimet që ata paraqiten në bashkëbisedimin me kandidatin Beci.

Benet Beci kandidat I partisë socialiste për bashkinë Shkodër pasi u njoh me mqngësitë probleamtikat që shoqërojnë lagjen e “Livade” tha se ai ka marrë përsipër që pas zgjedhjeve të 14 majit do të merret me zgjdhjen e këtyre probklematikave.