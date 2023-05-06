BENET BECI: MIRËMËNGJES ME KËNGËN E #SHKODRAPOZITIVE, DHURATË E MIQVE TANË ARTISTË 06/05/2023 71 Mirëmëngjes me këngën e #shkodrapozitive, dhuratë e miqve të mi artistë, për të gjithë ne! #shkodraepara BOTA CHARLES III BETOHET ME DORËN MBI BIBËL: DO JEM MONARK BESNIK 06/05/2023 SOT CEREMONIA E KURORËZIMIT TË MBRETIT CHARLES III, TË FTUAR NGA... 06/05/2023 RUSËT BOMBARDOJNË RAJONIN E DONETSK-UT, HUMB JETËN NJË GRUA! 05/05/2023 NESËR KURORËZIMI I MBRETIT CHARLES, SA DO TË KUSHTOJË DHE KUSH... 05/05/2023