Mirëmëngjes!

Me financim 100% nga buxheti i shtetit përmes Fondi Shqiptar i Zhvillimit/ Albanian Development Fund, në këtë pallat u realizua ndërhyrja në fasadë me synim përmirësimin e efiçencës termike, veshjen me kapotë, si dhe suvatim e lyerje.

Ky investim, jo thjesht ka përmirësuar aspektin viziv të fasadës, por çka është më e rëndësishme do të bëjë që banesat t’i ruajnë më mirë temperaturat.

Kjo do të ndikojë drejtpërdrejt në uljen e pagesës për energjinë elektrike apo lëndëve të tjera për ngrohje.