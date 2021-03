Kandidadati i PS per qarkun Shkoder Benet Beci, nga nje takim me banoret ne Zogaj ka premtuar ndertimin e nje rruge me 2 korsi qe ben lidhjen me Shiroken. Ne postimin e tij ne “Facebook” kandidati Beci thote se:

“Zogaj shumë shpejt do të lidhet me Shirokën përmes një rruge me dy korsi. Nuk do të ketë më nevojë të shkohet deri në fund të rrugës për të marrë kthesën.

Ndërhyrjet për ndërtimin e molit dhe rijetësimin e kësaj zone, bashkë me klimën e favorshme dhe bukurinë e saj natyrale, do ta shndërrojnë atë në zgjedhjen e shumë turistëve, e jo veç të atyre shkodranë.