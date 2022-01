Kryeministri britanik Boris Johnson paralajmëroi të hënën se sistemi shëndetësor i vendit do të mbetet nën tendosje për javë të tëra në mes të rritjes aktuale të infeksioneve të koronavirusit, por sugjeroi që së shpejti nuk do të ketë shtrëngime të masave për të ngadalësuar përhapjen. Varianti shumë i transmetueshëm i Omicron ka bërë që numri i rasteve të reja ditore të Britanisë të rritet gjatë Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, me 137,583 infeksione dhe 73 vdekje të raportuara për Anglinë dhe Uellsin vetëm të dielën.

“Unë mendoj se duhet të pranojmë se presioni mbi NHS-në tonë, mbi spitalet tona, do të jetë i konsiderueshëm gjatë dy javëve të ardhshme, dhe ndoshta më shumë,” tha Johnson gjatë një vizite në një qendër vaksinimi në Aylesbury. , 85 kilometra (53 milje) në veriperëndim të Londrës. Johnson po fliste pasi gazeta The Sunday Times raportoi se një grup spitalesh në qarkun lindor të Lincolnshire kishin deklaruar një “incident kritik” për shkak të mungesës “ekstreme dhe të paprecedentë” të stafit.

Chris Hopson, shefi ekzekutiv i Ofruesve të NHS, i cili përfaqëson besimet shëndetësore që drejtojnë spitalet në të gjithë vendin, i tha BBC-së: “Ne po shohim mungesa në rritje të stafit dhe kjo po vjen në krye të një sasie shumë të konsiderueshme presioni më të gjerë.”

Dhe Matthew Taylor, shefi ekzekutiv i Konfederatës NHS që përfaqëson 1.5 milion punonjës shëndetësorë, tha se shumica e shërbimit shëndetësor është në “një gjendje krize” që përkeqësohet nga një kërkesë e lartë për shërbime dhe mungesa të stafit.

“Disa spitale po bëjnë thirrje urgjente për stafin e rraskapitur që të heqin dorë nga ditët e pushimit dhe të largohen për t’i mundësuar ata të mbajnë shërbimet kryesore. Shumë spitale të tjera duhet të ndalojnë vizitorët në përpjekje për të reduktuar përhapjen e infeksionit,” tha ai. Qeveria e Johnson hoqi pothuajse të gjitha kufizimet e koronavirusit në korrik, por muajin e kaluar ndryshoi kursin dhe shkaktoi “Planin B” të saj për Anglinë – duke urdhëruar që mbulesat e fytyrës të viheshin në vende publike të brendshme, duke kërkuar prova të vaksinimit ose një test negativ për të hyrë në klubet e natës dhe duke u kërkuar njerëzve që të punojnë nga shtëpia nëse munden.

Johnson të hënën u bëri thirrje njerëzve që t’u përmbahen atyre rregullave dhe të marrin një vaksinë përforcuese, pasi qeveria kërkon të mbulojë mungesën e personelit.

“Pra, bëni të gjitha gjërat që kam thënë, sigurohuni që të ndjekim një Plan B, të përmirësohemi, por gjithashtu të ndihmojmë NHS me kërkesat e tyre të personelit dhe ne po shikojmë se çfarë mund të bëjmë për të zhvendosur njerëzit në ato zona që janë veçanërisht i prekur keq”, tha ai.

Por Johnson duket se përjashtoi çdo shtrëngim të masave në ditët në vijim.

“Mendoj se rruga përpara për vendin në tërësi është të vazhdojë me rrugën në të cilën jemi. Ne do të mbajmë gjithçka nën shqyrtim”, tha ai.

Më parë, Sekretari i Arsimit Nadhim Zahawi i tha BBC-së se të dhënat nga Londra, e cila ka parë rritje të shkallës së infeksionit në javët e fundit, duket se tregojnë një “pllakë” të normave, por ai shtoi, “ne po shohim rrjedhje në moshën mbi të 50-at në terma. e infeksioneve, dhe në përgjithësi janë mbi të 50-at ata që përfundojnë me infeksion të rëndë dhe shtrimin në spital.”