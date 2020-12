Ish- ministri Ilir Beqaj është ndalur të flasë për invenstimet e kryera, teksa ka pasur një përgjigje për opozitës sa i përket Shkodrën.

“2020 po i afrohet fundi, pa më të voglin dyshim ka qenë një vit shumë i vështirë, pa e mbledhur veten nga tërmeti u përballëm me pandeminë, dëmet e tërmetit do i rikuperojmë të gjitha, çfarë është bërë 13 mijë e 400 familje kanë marrë bonus qiraje, pasojat e pandemisë do duhen kohë që të shuhen.

Këtë vit e gjithë bota ishte e ndalur, financimi për të zhvilluar kapacitet turistike të vendit, tregon se përtej emergjencat tregon se jemi të vendosur që te çojmë përpara vendin.

Investimet do të jenë në Vlorë, Berat, Shkodër dhe Korçë që janë zona me potencial të madh turistik. Të katra bashkitë do të kenë larmi investimesh. Nëse ju keni perceptimin se qeveria e Edi Ramës nuk ka qejf Shkodrën, investimet tregojnë të kundërtën”, tha Beqaj.