Me 6 mars banorët e Njësisë administrative Berdicë mbështesin masivisht Majlinda Angonin për kryetare të bashkisë së Shkodrës. Kjo ishte garancia që banorët i dhanë Angonit gjatë takimit konsultues në këtë zonë , në të cilën bashkia ka qenë inekzistente me investime.Shembulli i parë i një bashkie tjetër në këtë zonë është dhënë, në investimin në argjinature me iniciativë të Majlinda Angonit .

Pas 6 marsit bashkia do i kthehet banorëve të Shkodrës dhe do çlirohet një herë e përgjithmonë nga politika regresit të 32 viteve .

Banorët shprehen mbështetje maksimale për Angonin si e vetmja alternativë reale për zhvillim të Shkodrës .