Kandidati i Partisë Demokratike për bashkinë Shkodër Xhemal Bushati ofroi mbështetjen e plotë të tij për banorët e Bërdicës në një takim që zhvilloi me strukturat e PD në këtë njësi administrative. Do jenë banorët e Bërdicës ata që do vendosin për investimet në të ardhmen tha kandidati Bushati ndërsa u shpreh se do të përbashkojë të gjithë demokratët dhe qytetarët.

Të pranishmit i dhanë mbështetjen kandidati të PD Bushati ndërsa treguan se cilat janë disa prej investimeve më të rëndësishme që kërkojnë në njësinë Bërdicë.

Kandidati Bushati tha se parësore do jenë disa ndërhyrje emergjente në kanale kulluese, vaditëse dhe të tjera që banorët e fshtrave të Bërdicës vuajnë prej vitesh.