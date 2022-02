Lideri historik i PD, ish kryeministri Sali Berisha, së bashku me kandidatin Bardh Spahia të koalicionit “Shtëpia e Lirisë” për bashkinë e Shkodrës, kanë zhvilluar një bashkëbisedim me gazetarët në kuadrin e fushatës së zgjedhjeve të pjesshme vendore të 6 Marsit. Berisha tha se nëse Rama dhunon zgjedhjet, do të përballet edhe më shumë me revolucionin tonë paqesor demokratik deklaroi ish – kryeministri Sali Berisha.

Kandidati I koalicionit “Shtëpia e Lirisë” Bardh Spahia I pyetur nga gazetarët tha se do t’I qëndroj besnik premtimeve të dhëna në këtë fushatë.