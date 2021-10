Mashtrues i pashpirt. Kështu e përshkroi nga “Foltorja” në Berat Sali Berisha Edi Ramën për deklaratat e tij se Shqipëria do të përfitojë nga dy satelitët “Albania 1” dhe “Albania 2” që pritet të vendosen në hapësirë vitin tjetër.

“Kreu i meduzës don t’i hutojë shqiptarët me arnautë 1 dhe arnautë 2. Satelit 1 dhe satelit 2. Problemi i shqiptarëve qenka sateliti. I thotë fermerëve që tashmë i keni të dhënat me satelit. Një mashtrues dhe i pashpirtë. Nëse shqiptarët 8 vite me parë qëndronin në krye të vendeve të rajonit për rrogën mesatare, sot janë të fundit dhe marrin 30% rrogë më të ulët se në Kosovë. Miliarda euro janë marrë borxh. 2 javë më parë deklaruan se do dalin në treg për të marrë 700 milionë euro borxh. Mashtrojnë dhe vetëm mashtrojnë. Sot një km rruge e ndërtuar me paratë tuaja kushton shumë më shumë. Një nga përfituesit më të mëdhenj të tenderave është baxhanaku i Edi ramës. Është rritur prokurorimi sekret. Enver Hoxha e mbajti Shqipërinë sipas interesave.” – u shpreh Berisha.