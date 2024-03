Ish-kryeministri Sali Berisha u ka bërë sot thirrje mbështetësve të tij dhe qytetarëve shqiptarë që të bashkohen për krijimin e një qeverie teknike “si kushti i të gjitha kushteve që qytetarët shqiptarë të votojnë të lirë”. Berisha bëri thirrje për krijimi e një qeverie teknike, pasi sipas tij vetëm në këtë mënyrë mund të garantohet vota e lirë.

“Të dashur miq, me këtë qeveri, varfëria do rritet gjithnjë e më shumë.

Skamja do bëhet gjithmonë e më e frikshme.

Edi Rama me avionin e tij taksi nuk do shpenzojë 22 milionë euro në 18 muaj, por më shumë, edhe 30, edhe 40 milionë.

Pasuritë publike nuk kthehen në të mira materiale për qytetarët, por kthehen në të mira për qeveritarët.

Çdo gjë po e trajtojnë si pronë të tyre, çdo gjë po e plaçkisin si pronë të tyre.

Le të pyesim veten, a ka njerëz në Europë më të mashtruar se shqiptarët nga Edi Rama?

Më thoni ju mua, a nuk premtoi ky 300 mijë vende pune?

A nuk premtoi ky heqjen e TVSH-së nga ushqimet?

A nuk premtoi ky ujë të pijshëm në çdo shtëpi?

A nuk premtoi ky hapjen e negociatave me BE-në?

A nuk premtoi ky Korridorin Blu e ku ta di unë?

Ku janë? Mashtrime, mashtrime dhe vetëm mashtrime.

Të gjitha këto do përkeqësohen, e keqja nuk ka fund në qoftë se ne nuk i japim fund asaj.

Dhe kjo e keqe është Edi Rama me vjedhjet e tij, me mashtrimet e tij, me rrëmbimin e votës së shqiptarëve.

Ndaj dhe u bëj thirrje qytetarëve shqiptarë të bashkohen për një qeveri teknike si kushti i të gjitha kushteve që qytetarët shqiptarë të votojnë të lirë.

Të votojnë me dinjitet, të zgjedhin ata drejtuesit e tyre.

Si kushti i të gjitha kushteve për të vendosur barazinë para ligjit.

Për t’u dhënë shqiptarëve sistemin e drejtësisë që meritojnë.

A mund të rrimë ne soditës para kësaj situate?

Jo, kurrë!

Ndaj dhe duhet të ngrihemi në betejën pa kthim, në mosbindje civile në çdo qytet, në çdo skaj të Shqipërisë.

Për një qeveri teknike.

Për betejë, rotacionin e pushtetit”, tha Berisha.